Vigili del Fuoco, gli eroi dell’Aquila festeggiano 80 anni

Convegni, mostre e concerto della Banda musicale dei Vigili del Fuoco, gli eroi dell’Aquila festeggiano gli 80 anni dalla fondazione.

Il 3 aprile 2019 i Vigili del Fuoco festeggeranno a L’Aquila gli 80 anni dalla fondazione del Corpo nazionale, istituito dal Regio decreto del 27 febbario 1939. A presentare le iniziative in programma, il Direttore Regionale VV.F. Abruzzo, Ing. Antonio Angelo Porcu, il Comandante Provinciale dei VV.F. di L’Aquila, Ing. Domenico De Bartolomeo, il Dirigente VV.F., Ing. Daniele Centi, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Presenti all’incontro, anche il vicesindaco Raffaele Daniele e l’assessore Daniele Ferella, anch’egli vigile del fuoco.

La giornata si aprirà con l’esposizione dei mezzi e delle qualificazioni dei Vigili del Fuoco, in mostra alla Villa comunale alle 10 alle 17,30. Dalle 10 alle 12, invece, seminari sulla sicurezza in casa e a scuola dedicato ai giovani presso la Sala Ipogeo di Palazzo dell’Emiciclo. Dalle 14,30 alle 17,30, sempre nella Sala Ipogeo, il seminario tecnico “La resilienza delle opere in zona sismica”. Si chiude alle 19 presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, con la Banda musicale dei Vigili del Fuoco in concerto.

«L’Aquila rappresenta una pagina importante della storia nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco – ha sottolineato il comandante provinciale, l’ingegner Domenico De Bartolomeo – che si è stretto alla comunità che aveva bisogno dell’aiuto dello Stato. Il 3 vogliamo portare un momento di festa, prima dell’importamente momento di memoria a cui naturalmente parteciperemo».

Da parte sua, il sindaco Biondi ha ringraziato i Vigili del Fuoco sia per il supporto alla popolazione nelle emergenze e negli interventi ordinari, sia per aver accettato di superare per qualche minuto la loro proverbiale riservatezza per il giusto tributo dovuto agli eroi dell’Aquila che, come sottolineato dal direttore regionale, l’ingener Antonio Angelo Porcu, insieme agli altri corpi dello Stato hanno dovuto gestire l’emergenza pubblica, insieme a quella privata.

Le interviste al Comandante Provinciale, Ing. Domenico De Bartolomeo, al Direttore Regionale, Ing. Antonio Angelo Porcu e al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.