Unione Rugby L’Aquila, sconfitta al Fattori con il Perugia

L’Aquila – L’Unione Rugby viene sconfitta in casa da un Perugia che tiene duro e strappa la vittoria

Partita altalenante al Fattori con L’Aquila e Perugia che provano a vincere la partita senza risparmiarsi, gli ospiti però che ci mettono qualcosa in più e a metà secondo tempo prendono il largo e segnano un solco che l’Unione non riesce a recuperare.

Parte in attacco l’Unione che va in vantaggio sfruttando un calcio piazzato di Anderson al 3’ concesso per un placcaggio alto, rispondono subito però gli ospiti che sugli sviluppi di una touche schiacciano in meta con Mazzanti, trasforma Crotti per il 3 a 7.

Al 15’ gli umbri vanno di nuovo in meta con De Leo che è bravo ad infilarsi nella difesa aquilana, trasformata ancora Crotti per il 3 a 14. Al 21’ reagisce l’Unione e da un’azione di touche è Santavenere che segna la meta, la trasformazione di Anderson porta il punteggio sul 14 a 10. Al 40’ arriva il sorpasso con la meta di Sansone che riescee a sbucare dalla mischia, trasforma Anderson per il 17 a 14. Il secondo tempo inizia con una nuova marcatura per gli aquilani ancora con Anderson che con un ottimo calcio piazzato aumenta il vantaggio sul 20 a 14. Al 11’ il Perugia si avvicina realizzando un’altra meta De Leo che schiaccia sulla bandierina per il 20 a 19. Cresce la pressione degli umbri che iniziano a comandare il gioco e vanno in meta al 18’ al 21’ e al 28’ rispettivamente con Fortunato, De Leo e Mazzanti che con le due trasformazioni di Crotti segnano un largo distacco portandosi sul 20 a 38. L’Aquila prova a reagire dopo questi tre duri colpi e torna a segnare con la meta di Suarez trasformata da Anderson per il 27 a 38. Al 37’ si allontanano ancora nel punteggio gli ospiti con il calcio piazzato di Crotti per il 27 a 41. Nel finale l’Unione riesce a prendere due punti di bonus, segnando la quarta meta e accorciando il distacco di 7 punti, la partita finisce quindi 34 a 41 per gli ospiti. Ora per i ragazzi di Milani e D’Antonio inizia un percorso importantissimo che li porterà ad affrontare due trasferte, prima a Benevento e poi a Firenze conto I Medicei, dove si deciderà la lotta per la salvezza.

Unione Rugby, la squadra cadetta batte il Viterbo

Vittoria importante per la squadra cadetta che a Centi Colella batte l’Union Rugby Viterbo 1952 per 31 a 10. Ottimi risultati anche per il settore giovanile con la vittoria al Fattori della squadra Under 18 che ha battuto i pari età della Lazio per 41 a 17 nell’incontro delle 13:30, e con i giovanissimi della Polisportiva impegnati nel torneo Torneo Colla-De Sensi di Noceto. Il torneo di Noceto è giunto alla sua 25° edizione ed ha visto sempre presenti le rappresentative della Polisportiva che hanno ricevuto proprio in questo anniversario il Premio Fair Play.

TABELLINO:

L’Aquila, stadio T. Fattori- Domenica 31 marzo 2019

Serie A, XV giornata

Unione Rugby L’Aquila v Perugia Rugby 34-41 (17-14)

Marcatori: p.t. 3’ cp. Anderson (3-0); 6’ m. Mazzanti tr. Crotti (3-7); 15’ m. De Leo tr. Crotti (3-14);

21’m. Santavenere tr. Anderson (10-14) ; 40’m. Sansone tr. Anderson (17-14) s.t.; 4’cp Andersnon

20-14, 11’ m. De Leo (20-19), 18’ m. Fortunato (20-24), 21’m De Leo tr Crotti (20-31);28’m.

Mazzanti tr Crotti (20-38), 32’m Suarez Carillo tr Anderson (27-38), 37’cp Crotti (27-41) 45’m

Alloggia tr Andrson (34-41).

Unione Rugby L’Aquila: Du Toit; Sansone, Pupi, Giampietri; Di Santo; Anderson, Petrolati (29’st

Valdrappa); Niro (35’st Di Febo R.);Santavenere (23’st Pattuglia), Suarez Carillo; Cortesi, Fiore; Di

Febo A. (21’st Fioreniti), Ferrara ,(21’st Iezzi) Sebastiani (29’st Alloggia).

A disposizione non entrati: Daniele, Ciaglia.

All. D’Antonio, Milani

Perugia Rugby: Magi; Milizia F, Crotti, De Leo (29’st Bigarin); Sportolari (17’st Vizioli); Masilla,

Paoletti (29’st Bellezza); Mazzanti;Zualdi, Fortunato; Peter Rios (25’st Gatti), Wood; Cecchetti (5’st

Macchioni), Alunni Cardinali, Pettirossi.

A disposizione non entrati: Tesorini, Milizia T.,Battistacci.

All. Speziali, Fastellini

Arb. Massimo Salierno (Napoli)

Cartellini:;

Calciatori: Anderson (Unione Rugby L’Aquila) 6/6; Crotti (Perugia Rugby) 5/8;

Note: giornata di sole, campo in buone condizioni, circa 400 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Unione Rugby L’Aquila 2, Perugia Rugby 5.

Man of the Match: Mazzanti (Perugia Rugby)

Risultati del weekend dell’Unione Rugby L’Aquila

31.03.19 – ore 15:30 SERIE A RUGBY GIRONE 3 GIORNATA 6 Ritorno

UNIONE RUGBY L’AQUILA – RUGBY PERUGIA 34-41

31.03.19 – ore 14:30 SERIE C – GIRONE 1 GIRONE G Giornata 6 Ritorno – Campo Centi Colella

UNIONE RUGBY L’AQUILA – UNION R.VITERBO 1952 31-10

31.03. 19 – ore 12:00 CAMPIONATO ELITE UNDER 18 – ultima giornata- Stadio Tommaso Fattori

UNIONE RUGBY L’AQUILA SSD ARL – POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD 41-17