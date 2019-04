Rugby Abruzzese, tutti i risultati della domenica della palla ovale

L’Aquila – Tutti i risultati del Rugby abruzzese, nell’ultimo weekend di marzo

Tante le partite disputate dalle abruzzesi nell’ultimo weekend di marzo. L’Unione L’Aquila perde al Fattori contro il Perugia in Serie A, mentre le Donne Etrusche non espugnano il campo delle Belve Neroverdi in massima serie femminile.

In Serie B maschile debacle sia per Paganica che per Avezzano, mentre in C nazionale vince solo l’Unione L’Aquila cadetta. Per quanto riguarda le giovanili, vincono tutte le squadre nei campionati élite U18 e U16 (Unione L’Aquila, Avezzano e Rugby Experience). Da segnalare la vittoria della U14 di Rugby Experience nella XXIV edizione del Torneo Capuzzoni di Milano.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | XV giornata | 31 marzo, ore 15:30

UR L’Aquila – Rugby Perugia 34 -41

Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 | XIV giornata | 31 marzo, ore 15:30

Belve Neroverdi – Donne Etrusche 24 – 12

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | XVII giornata | 31 marzo, ore 15:30

Polisportiva Paganica – Napoli Afragola 14 – 32

Partenope Napoli – Avezzano Rugby 41 – 12

Campionato nazionale di Serie C | fase promozione, gir. 5 |VI giornata | 31 marzo, ore 14:30

UR San Benedetto – Polisportiva Abruzzo 102 – 5

Campionato nazionale di Serie C, girone G | XVII giornata | 31 marzo, ore 15:30

Unione L’Aquila – Union Viterbo 31 -10

Civita Castellana – Pescara Rugby 26 -17

Campionato regionale di Serie C | fase promozione | V giornata | 31 marzo, ore 15:30

Città di Castello – Amatori Teramo 54-5

Rugby Perugia – Rugby Tortoreto 31 – 3

Campionato regionale di Serie C | coppa interregionale | V giornata | 31 marzo, ore 15:30

R. Sulmona 1967 – Urbino Rugby 52 – 14

Coppa Italia femminile U18 | X giornata | Benevento | 30 marzo

Hammers Campobasso, Rugby Tetras, Amatori Napoli, Partenope Napoli, Le Longobarde

Campionato élite U18 |XVIII giornata | 31 marzo, ore 12

UR L’Aquila – SS Lazio Rugby 41 – 17

Avezzano Rugby – Rugby Benevento 26 – 10

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Marche) | II Fase | V giornata | 31 marzo, ore 12:30

Rugby Tortoreto – Rugby Jesi 7 – 67

Rugby Pesaro – Sambuceto Rugby 43 – 12

Banca Macerata – Polisportiva Abruzzo 27 – 12

Campionato élite U16 | VII giornata | 31 marzo, ore 11

Napoli Afragola – Rugby Experience 7 – 43

Campionato interregionale CAL U16 | gir. 1 | VII giornata |31 marzo, ore 11

Rugby Roma – Avezzano Rugby 29 – 17

UR L’Aquila – Primavera Rugby non disputata

Coppa Lazio Abruzzo U16 | gir. 3 | VII giornata | 31 marzo, ore 11

Arieti Rieti – Polisportiva Paganica 45 – 0

Legio Invicta 2 – Rugby Sambuceto 19 – 40

Curiana Rugby – Adriatica RC 7 – 38

UR Capitolina 2 – Polisportiva Abruzzo 84 – 0

Raggruppamenti interregionali U14 | 30 marzo

Primavera Roma – Rugby Experience

Raggruppamenti regionali U14 | II Fase | VI giornata | 30 marzo

Rugby Sambuceto – R. Sulmona 1967

Avezzano Rugby – Polisportiva Paganica

Avezzano Rugby – Polisportiva Abruzzo

Polisportiva Paganica – Polisportiva Abruzzo (Avezzano)

Pescara Rugby – Polisportiva L’Aquila (31 marzo)

Raggruppamenti nazionali U12 | 31 marzo | Milano, XXIV Torneo Capuzzoni

Rugby Experience

Raggruppamenti interregionali U12-U10-U8-U6 | Torneo Città di Segni (Roma), 31 marzo, ore 9

Polisportiva Paganica

Raggruppamenti regionali U12 | II Fase | IV giornata | Pescara, 31 marzo

Pescara Rugby, Rugby Sambuceto, Avezzano Rugby, Rugby Tortoreto, Amatori Teramo, R. Sulmona 1967