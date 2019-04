Parco giochi alla Villa, scritte e pericoli per i bambini

A #dilloalcapoluogo la segnalazione sul parco giochi di via Redina, nei pressi della Villa comunale: scritte sui giochi e pericoli per i più piccoli.

Criticità relative al decoro urbano sono state segnalate a #dilloalcapoluogo per quanto riguarda il parco giochi in via Redina, nei pressi della Villa comunale. Non solo scritte sui giochi, ma anche potenziali pericoli per i bambini.

Come segnalato da un lettore attraverso foto, infatti, all’interno del Parco ci sono resti di alberi probabilmente spezzati dal vento o da vandali, con parti di piccoli tronchi appuntiti che rappresentano un pericolo per i più piccoli, che potrebbero accidentalmente finirci sopra.

