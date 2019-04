L’Aquila, giovane assegnista di ricerca è astro nascente nella parodontologia internazionale

L’Aquila – Il Dott. Davide Pietropaoli, assegnista di ricerca presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi dell’Aquila, selezionato come astro nascente nella parodontologia internazionale.

Nello specifico, il dottore Pietropaoli, impegnato come assegnista di ricerca presso l’unità dei “Disordini temporo-mandibolari e del Dolore Oro-facciale” diretta dalla prof.ssa Annalisa Monaco, è stato selezionato, insieme ad altri quattro colleghi in tutto il mondo, come Rising Star in Periodontics (astro nascente in parodontologia) dalla prestigiosa American Academy of Periodontology (AAP) per l’anno 2019.

Questa autorevole società scientifica ha giudicato i lavori provenienti da giovani ricercatori nel campo della parodontologia che si affacciano alla ricerca da non più di dieci anni.

Alla notizia dell’avvenuta selezione, il Dott. Pietropaoli si è detto “estremamente stupito ed emozionato, ma al contempo grato per il successo raggiunto dal Gruppo Aquilano”.

“Con pochi fondi e risorse, ma tanta buona volontà e passione stiamo dimostrando che il nostro Ateneo è molto competitivo in termini di qualità di ricerca. Ricordiamo, inoltre, che il lavoro è frutto di anni di dedizione, sacrificio e collaborazione dei Professori Annalisa Monaco e Mario Giannoni e della Dott.ssa Eleonora

Ortu all’interno del Dipartimento di Medicina Clinica Sanità Pubblica Scienze della Vita e dell’Ambiente (MESVA) diretto dal Prof. Macchiarelli. Senza tali persone la suddetta ricerca sarebbe stata impossibile”.

Lo studio delle interazioni tra terapia della malattia parodontale ed efficacia dei farmaci antipertensivi verrà presentato dal Dott. Pietropaoli durante il 105° congresso internazionale della AAP il prossimo Novembre a Chicago.