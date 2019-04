L’Aquila – Obiettivo decennale, il Gruppo Aquilano di Azione Civica Jemo ‘nnanzi ripulisce Piazza Regina Margherita.

“N’atra jornata rezzelata” per l’attivissimo gruppo aquilano che, si concerto con l’Assessore all’Ambiente Fabrizio Taranta, l’ASM ed il Settore Opere Pubbliche del Comune, ha ripulito l’aiuola di Piazza Regina Margherita.

Eliminati immondizia ed inerti, selezionati e sistemati in un mucchio separato tutti i sampietrini presenti affinchè possano essere recuperati.

“Na bella jornata rezzelata, un pò più di dignità per Piazza Regina Margherita, in attesa dell’agognatissima riqualificazione della stessa, in maniera tale che torni ad essere Piazza e non più rotatoria pedonale” il commento del gruppo Jemo ‘nnanzi!

(Foto di Gruppo di Domenico Gualtier)