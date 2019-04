L’Aquila, decennale sisma: l’inaugurazione della mostra benefica “Lavori in Corso”

L’AQUILA – Un ritorno a dieci anni dal sisma, quello della mostra benefica “Lavori in corso”.

Dopo il grande successo della prima edizione cinque anni fa, sarà inaugurata a L’Aquila per il decennale del sisma il 5 aprile alle 18 la seconda mostra “Lavori in corso” – Passato Presente Futuro. La location sarà il centro storico, nei locali al civico 35 di Corso Vittorio Emanuele.

Protagonisti gli scatti dei fotografi Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni, aquilani d’adozione e Alpini del Nono Reggimento dell’Esercito. A dieci anni dal terremoto, per ripercorrere anche i cambiamenti vissuti dalla città, i fotografi hanno voluto coinvolgere i giovani e la mostra, infatti, è realizzata in collaborazione con la scuola Mazzini-Patini che esporrà i lavori degli alunni del progetto “L’Amo QUIndi LA vivo”. Saranno proprio gli alunni che completeranno la mostra fotografica offerta alla città a 10 anni dal sisma.

Anche questa iniziativa avrà uno scopo benefico poiché il ricavato andrà al reparto di neonatologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila per portare avanti il progetto “I Genitori ci Parlano” volto a fornire un servizio di supporto psicologico ai genitori dei bambini nati pretermine durante la degenza in reparto.

L’allestimento della mostra sarà curato dall’associazione “Coppito nel cuore e nell’anima”. Tra materiale da cantiere e transenne, oggetti appunto dei lavori in corso, sarà esposta anche un opera dell’artista aquilano Daniele Gottastia e scatti fotografici dall’alto del noto fotografo Mauro Pagliai. I visitatori avranno la possibilità di acquistare le foto domenica 7 aprile dalle ore 18 lasciando nel salvadanaio un’offerta libera che andrà in beneficenza.

Il 6 aprile, contestualmente alla mostra, arriverà in città anche la Bike Endurance che da Cuneo avrà come tappa finale L’Aquila, passando per il Centro Italia colpito dal terremoto. Anche loro si uniranno all’intento benefico dei due fotografi.