Fontana Luminosa, ritrovate le due statue: erano nascoste in zaini “molto grandi”

L’Aquila – Ritrovati i due nudi della Fontana Luminosa: erano nascosti in degli zaini molto grandi

Sono stati ritrovati i due bronzi femminili realizzati dallo scultore Nicola D’Antino: erano nascosti in due “zaini molto grandi”, come avevano suggerito i lettori del Capoluogo.it nei commenti al Post su Facebook. Consigli preziosissimi per le Forze dell’Ordine cittadine che hanno rinvenuto due grandi zaini nascosti nei pressi della Rivera dove, come ha ipotizzato un lettore, “erano semplicemente andate a riempire la brocca alle 99 cannelle“!

Fontana Luminosa, il nostro pesce d’aprile

Uno scherzo riuscitissimo, quello di stamattina: con l’articolo L’Aquila sotto shock, rubate le statue della Fontana luminosa abbiamo voluto regalare un sorriso alla Città. Un “pesce d’Aprile” surreale che, nonostante la sua improbabilità, ha comunque convinto qualche lettore. Ecco i commenti più simpatici della mattinata.

Fontana Luminosa, grazie a Pier Paolo per il consiglio…

Come suggerisce in un commento un nostro lettore…bisognava controllare da subito “chi girava con grossi zaini nei paraggi“!

…e a Pierluigi per la soffiata!

Fontana Luminosa, qualcuno non l’ha presa bene…

Fontana Luminosa, niente paura, è sempre lì!