Partita la Bike Endurance, il 6 aprile sarà a L’Aquila

Mille chilometri in sella per otto giorni, è partita la 1ª Assomilitari Bike Endurance. Arrivo previsto il 6 aprile presso la mostra Lavori in corso.

È partita da Cuneo, facendo la prima tappa a Genova, la 1ª Assomilitari Bike Endurance, l’iniziativa benefica che ha come obiettivo di raccogliere offerte per il reparto di Terapia intensiva neonatale e Neonatologia dell’ospedale “San Salvatore dell’Aquila”. L’evento si unirà alla mostra fotografica benefica “Lavori in corso”, allestita da Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni del 9° Reggimento Alpini, in collaborazione con gli alunni della scuola “Mazzini-Patini”, prevista per il 5, 6 e 7 aprile lungo corso Vittorio Emanuele.

Nel frattempo la 1ª Assomilitari Bike Endurance, organizzata da Assomilitari e patrocinato dal Ministero della Difesa, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della Giustizia, dalla Croce Rossa Italiana, dal CONI, dalla Federazione Ciclistica Italiana e dalle Regioni e Comuni che vedranno passare i numerosi ciclisti, farà tappa nelle città di La Spezia, Pisa, Grosseto, Viterbo, Roma, Amatrice per infine arrivare a L’Aquila il prossimo 6 aprile.