Parlamentarie europee M5S, Gianluca Ranieri al secondo turno

I risultati del primo turno delle parlamentarie europee del M5S: in provincia dell’Aquila Gianluca Ranieri e Massimo De Maio al secondo turno.

Sono stati diffusi da ilblogdellestelle.it i risultati del primo turno delle parlamentarie europee del M5S. Per la provincia dell’Aquila passano al secondo turno l’ex consigliere regionale Gianluca Ranieri (Avezzano) e Massimo De Maio (Tagliacozzo).

Gli altri candidati abruzzesi che hanno superato il turno e si confronteranno nelle “finali” sono Luca Amicone (Chieti), Romeo Dionisio Caputo (Montesilvano), Carlo Di Federico (Miglianico), Valeria Di Nino (Penne), Pierluigi Filipponi (Mosciano Sant’Angelo), Ubaldo Nappi (Pescara), Antonio Scipione (Chieti) e Ivan Zulli (Guardiagrele).

Non resta che attendere il secondo turno per sapere chi sarà a rappresentare il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee in l’Abruzzo, regione inserita nella Circoscrizione meridionale insieme a Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.