L’Aquila, Vittorio Fabrizi: l’uomo della ricostruzione

L’Aquila – Nella neosquadra di governo composta dal sindaco Pierluigi Biondi, il nome di Vittorio Fabrizi è quello che – senza dubbio – ha colpito maggiormente.

Un assessore esterno con rilevanti competenze in un settore, quello della ricostruzione, cruciale e fondamentale in un momento come questo per la città di L’Aquila.

Non per niente il sindaco, nel presentarlo, ha ammesso di averlo corteggiato come mai fatto con nessun altro, in vita sua. E alla fine Fabrizi ha ceduto alle lusinghe del primo cittadino.

62 anni, ingegnere civile laureato a L’Aquila con lode, Vittorio Fabrizi entra nel mondo del lavoro prima della laurea e comincia la sua esperienza come funzionario presso il Genio Civile, occupandosi di sismica, opere idrauliche e lavori pubblici in generale.

Nel 1999 vince il concorso da dirigente tecnico al comune ed il suo percorso passa attraverso la direzione di tutti i settori tecnici: Opere Pubbliche, Urbanistica, Patrimonio ed Espropri, Protezione Civile.

Il sisma segna la sua vita professionale e lo assorbe nella fase emergenziale e nella fase di ricostruzione sia privata che pubblica.

Negli ultimi anni di servizio presso il comune gli viene anche affidata la responsabilità della Direzione del nevralgico Dipartimento Ricostruzione.

Nell’arco della sua vita professionale all’interno dell’amministrazione pubblica non trascura mai la formazione, né per sé né per i suoi collaboratori. Nell’ultimo periodo mette la sua esperienza a disposizione attraverso docenze sempre in tema di lavori pubblici.

Appassionato di sport, in particolare di ciclismo, è presidente della ASD Ciclo Cral dell’Aquila, che organizza la Gran Fondo.

A Vittorio Fabrizi deleghe decisamente pesanti: Ricostruzione privata; Opere pubbliche; Patrimonio; Manutenzioni ordinarie e straordinarie; Lavori pubblici; Espropri; Sport (impiantistica e promozione sportiva, grandi eventi sportivi)