Città di L’Aquila, 11-0 al Real Carsoli

11-0 al Real Carsoli: il Città di L’Aquila dilaga ancora. Non c’è storia al “Gran Sasso d’Italia”. Panchina per Di Francia, ancora out Carosone.

10′, arriva la prima rete del Città di L’Aquila: tiro a giro di Catalli che si piazza in porta. I rossoblù ci riprovano al 20′: tiro lungo di Zanon per lo scatto di Maisto che prova di punta, ma la palla termina sull’esterno della rete.

Al 23′ arriva il raddoppio: ancora in goal Catalli, questa volta con una grande punizione. Quattro minuti dopo, Zanon per Pizzola che con una sforbiciata sfiora l’incrocio dei pali. Ma il 3-0 non è lontano: 37′, taglio di Maisto che riceve palla in area e sull’uscita del portiere lo beffa, scavalcandolo. Due minuti ed arriva il 4-0, questa volta siglato Di Norcia. Fine primo tempo, risultato parziale 4-0.

E la ripresa non sembra cambiare. Neanche un minuto e Catalli segna ancora: gran tiro dai venticinque metri che si infila sotto l’incrocio dei pali. 8′ minuto, L’Aquila ancora in goal: bel lavoro di Mohammed per Di Norcia che trova la porta. E Mohammed ancora protagonista al 12′: gran galoppata entrando in area e gran goal per il 7-0.

19′, Pizzola per Maisto che realizza una doppietta: i rossoblù continuano a dominare indisturbati. Ma non trascorre molto ed arriva la tripletta: 21′, il portiere non blocca la palla e l’attaccante si fa trovare pronto davanti la porta. E tre minuti dopo la gran rovesciata di Zazzara porta il Città di L’Aquila in doppia cifra: 10-0.

Ancora rossoblù in goal al 39′ con Zazzara. Risultato finale, 11-0.

CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta (24′ st Tursini), Campagna, Ndiaye (1′ st Mohammed), Silvestri (1′ st Santarelli), Morra (1′ st Ciuffini), Zanon, Pizzola, Zazzara, Di Norcia, Catalli, Maisto (24′ st Micantonio). A disp.: Di Francia, Arciprete, Carosone. All. Roberto Cappellacci.

REAL CARSOLI: Tershalla (24′ st Prosperi N.), Mattia (35′ st Giorgi), Mazzetti, Carlizza, Gutierrez, Leone (1′ st Bonanni), Forzosi, Barbonetti (13′ st De Santis), Flamini, Fazzoli, Ceci (13′ st Prosperi). A disp.: D’Onofrio, Laurenti, Falcone. All. Paolo Tarquini.

ARBITRO: Stefano Palmucci (Pescara).