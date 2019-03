Calcio, il post Città di L’Aquila – Real Carsoli

Le parole del post Città di L’Aquila – Real Carsoli. Mohammed: “Contento per partita e goal”. Flamini: “Sapevamo che sarebbe stata così”.

Nel post Città di L’Aquila-Real Carsoli, terminata 11-0, arrivano le parole dei protagonisti: parla Suleman Mohammed, al primo goal in campionato.

“Sono molto contento per la partita e per il goal: vogliamo vincere il campionato e fare il meglio che possiamo. Il goal? Per la squadra e per i tifosi”.

Prosegue Cesare Flamini del Carsoli.

“Ci siamo confrontati con una squadra di categoria superiore. È stato bello per i nostri ragazzi giocare in uno stadio come questo. Sapevamo che andavamo verso una partita come questa, ma siamo felici. Il mio futuro? Finché non smetterò sarò a Carsoli”.