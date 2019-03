PAGANICA – Taffo arriva anche a Paganica ed affida la nuova filiale ad una famiglia del posto. La storica agenzia aquilana, giunta alla quarta generazione ed affidata a Piero Taffo, si allarga con una nuova sede che mette la fiducia al centro.

La filiale di Paganica, già operativa, è infatti affidata ad una giovane del posto: Silvia Volpe, studentessa universitaria 22enne, accoglierà chi arriverà nella nuova filiale della Taffo.

Una nuova apertura che sa di storia. L’agenzia di pompe funebri è giunta alla quarta generazione portando avanti, nel tempo, un’attività capillare a gestione familiare, storica per l’intero territorio aquilano, con le sedi all’Aquila, a Montereale e a Poggio Picenze. Un punto di riferimento per chi, nei momenti tristi della vita, in seguito alla perdita dei propri cari, sceglie di affidarsi ad una realtà fondata su professionalità, competenza e sensibilità. La società Taffo, figlia dell’antica e rinomata TAFFO GAETANO, è cresciuta nel corso degli anni non solo grazie all’amministratore unico Piero Taffo, ma anche e insieme a Giuseppe e Luciano Taffo.

Scelta non casuale, poi, quella di affidare la nuova attività nelle mani di una ragazza, nata e cresciuta a Paganica, perché tutti coloro che si rivolgeranno all’agenzia funebre Taffo di Paganica, potranno essere accolti da una giovane dal volto acqua e sapone, conosciuta dall’intera comunità. Così come sono conosciuti i suoi genitori in paese, Anna Olivieri e Massimo Volpe. Proprio il signor Volpe è noto ai più per la sua carriera sportiva, in particolare come allenatore di pallavolo – attualmente alla guida della Vestina Volley, squadra di San Demetrio, in prima divisione – e come dirigente sportivo del Paganica Calcio.

La nuova agenzia, situata nella centralissima Via Fioretta, n.4 a Paganica, risponderà al consueto numero di centralino 0862/414141.

Piero Taffo ha deciso, quindi, di rimettersi in gioco ancora una volta, con una nuova filiale che andrà a rispondere alle esigenze del comprensorio di Paganica e dei paesi limitrofi.

L’azienda Taffo, celebre anche grazie al suo infaticabile settore marketing, tra una lunga storia lavorativa alle spalle e vignette satiriche colorate di black humor, non si ferma: anzi.

La giovane Silvia Volpe si dichiara pronta all’inizio della sua prima vera esperienza professionale. «Sono consapevole della responsabilità di questo lavoro e il mio impegno sarà al massimo livello, per fornire un sostegno umano e sensibile verso le situazioni e verso chi mi troverò di fronte. Cercherò di stare vicino alle problematiche di conoscenti, amici, non mi tirerò mai indietro. È un lavoro delicato, che risponde a momenti altrettanto delicati, per questo motivo seguirò chiunque si rivolgerà a Taffo. La mia missione sarà non far sentire solo chi ha perso un proprio caro ed accompagnarlo con esperienza e competenza, a costi competitivi e contenuti.».

