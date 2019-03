Sisma L’Aquila, Raffaele Fico: “Servono altri 4 miliardi per il cratere”

Terremoto e ricostruzione, il titolare dell’Usrc, Raffaele Fico, chiede altri 4 miliardi per il cratere a annucia accelerazione pratiche.

“L’idea è chiedere una proroga per il 2020 per i fondi disponibili, e poi chiedere nuove risorse: ci servono 4 miliardi esclusa L’Aquila, per la ricostruzione privata di 56 comuni del cratere e 100 fuori cratere, più 500 milioni per la ricostruzione pubblica”. Così Raffaello Fico, di recente nominato come responsabile dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere del terremoto (Usrc), parlando dei fondi per la ricostruzione a margine di un convegno promosso dai giovani dell’ANCE in occasione del decennale del terremoto del 2009.

“Questo convegno è un’ottima occasione per fare il punto – ha spiegato ancora – anche per noi titolari degli uffici della ricostruzione appena insediati, e che ci siamo avventurati in questa missione. Il lavoro da fare è tanto, anche se non partiamo certo da zero – ha continuato Fico, per il quale – la trasformazione dell’Usrc è in corso, non abbiamo più sedi periferiche, ma sportelli, che fanno capo direttamente a me. Alcuni sindaci non hanno accolto positivamente la riorganizzazione, ma la maggioranza dei sindaci è d’accordo, ha capito che la priorità è accelerare le pratiche e riportare la gente a casa”.