Incidente sulla statale 80, due mezzi coinvolti

Incidente stradale nei pressi del bivio per San Vittorino, sulla strada statale 80: due auto coinvolte, contusi gli occupanti.

Scontro tra due auto oggi pomeriggio sulla statale 80; l’incidente si è verificato nei pressi del bivio per San Vittorino. Per cause al vaglio della Polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, due auto si sono scontrate. Violento l’impatto, che fortunatamente non ha causato gravi ferite agli occupanti dei mezzi, che sono stati comunque soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati presso l’ospedale “San Salvatore” per gli accertamenti e le cure del caso.