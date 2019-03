Fabrizio Taranta, dal lavoro per la frazione all’Assessorato all’Ambiente

L’Aquila – Fabrizio Taranta è il nuovo assessore all’Ambiente, sostituisce il neo eletto Vice Presidente della Giunta Regionale Emanuele Imprudente: da Arischia al Governo cittadino con la Lega

Dal palco di Pontida, nel 2016, all’ingresso in Giunta nel 2019: tre anni di impegno politico per Fabrizio Taranta, 38enne di Arischia (L’Aquila), laureato in Scienze Politiche e dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Fabrizio Taranta, Ambiente e Protezione Civile

Candidatosi nel 2017 alle amministrative dell’Aquila, con la lista Noi Con Salvini, è rientrato in Consiglio Comunale con 223 preferenze. Eletto Presidente della IV Commissione Consiliare (Statuti e regolamenti), Taranta era tra i papabili assessori già da diverse settimane e le aspettative non sono state tradite.

Dopo l’ingresso in Regione dell’ex Assessore Emanuele Imprudente, Taranta lo sostituirà nel suo “pesante” assessorato con le deleghe all’Ambiente, alla sicurezza e, tra le altre, alla Protezione Civile.