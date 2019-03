Daniele Ferella, l’Assessore “ponte” tra Giunta e Consiglio

L’Aquila – Dalla circoscrizione di Paganica alla Giunta Biondi passando per due mandati in Consiglio Comunale: ora l’esperienza da amministratore sarà fondamentale per Daniele Ferella

«Luigi, Emanuele, Pierluigi,Fabrizio,Francesco,Luigi,Elisabetta, grazie per la fiducia che mi avete dato. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, grazie a coloro che in questi due giorni hanno manifestato il loro affetto nei miei confronti. Assumo questa nuova responsabilità non a cuor leggero ma con tantissimo entusiasmo. Spero,insieme a tutta la squadra di governo comunale, di poter dare un contributo alla nostra città. Ce la metterò tutta e sarò sempre dove sono sempre stato,in mezzo a voi. Grazie grazie grazie»

Con un post su Facebook il nuovo assessore alla Pianificazione territoriale e all’Urbanistica del Comune, Daniele Ferella, annuncia la sua nomina ed il suo ingresso in Giunta, ringraziando i propri colleghi amministratori della Lega ed il Sindaco dell’Aquila.

Daniele Ferella, un percorso costante

Un percorso costante, quello di Daniele Ferella: vigile del fuoco di 38 anni, una laurea triennale in Ingegneria gestionale ed una carriera politica particolarmente mirata al territorio. Dalla circoscrizione di Paganica fino al primo mandato in Consiglio Comunale nel 2012, con l’opposizione. Aderì alla Lega – Noi Con Salvini nel 2015, insieme ai colleghi consiglieri Emanuele Imprudente (oggi Vice Presidente della Giunta Regionale) e Luigi D’Eramo (oggi deputato della Lega-Salvini Premier). Nel 2017, forte delle sue 319 preferenze torna in Consiglio Comunale come Capogruppo della Lega.

Daniele Ferella, un compito importante: il raccordo con il consiglio comunale

Il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha assegnato al giovane-veterano del Consiglio Daniele Ferella una delega fondamentale per il lavoro di un’Amministrazione comunale: “Rapporti tra la Giunta ed il Consiglio“. Una delega che carica di responsabilità il neo assessore: con una maggioranza quotidianamente in bilico e con gruppi consiliari che si spostano e cambiano di mese in mese, non sarà certo facile fare da raccordo tra gli assessori della nuova Giunta Biondi ed i consiglieri di maggioranza che, in larga parte, non sembrerebbero soddisfatti delle scelte del Primo Cittadino.