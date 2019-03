Chiuso il primo turno delle parlamentarie europee del M5S, tutti i candidati

Chiuso il primo turno per le parlamentarie europee del M5S, in corsa 14 candidati per la provincia dell’Aquila, 5 proprio del capoluogo. C’è anche l’ex consigliere regionale Gianluca Ranieri.

Il primo turno di voto per la selezione dei candidati del M5S alle future elezioni per il Parlamento Europeo si è concluso ieri alle 22. Come riporta ilblogdellestelle.it «i votanti sono stati 37256, che hanno espresso 106121 preferenze. I risultati sono stati depositati presso due notai. Nei prossimi giorni renderemo noti i nomi dei candidati che accederanno al secondo turno, che avverrà su base circoscrizionale e il dettaglio delle preferenze ricevute dagli altri candidati al voto. I risultati completi, con l’indicazione delle preferenze ricevute anche dai candidati più votati sarà pubblicato al termine del secondo turno, così da non influenzare il voto».

Per quanto riguarda L’Aquila, i candidati sono Marco Dante Manetta (51 anni), Adriana Pesce (61 anni), Paolo Colorizio (35 anni), Gianni Lolli (63 anni) e Pierfrancesco Tatozzi (L’Aquila). Per quanto riguarda il resto della provincia, è candidato l’ex consigliere regionale, Gianluca Ranieri (43 anni di Avezzano), insieme a Maria Loredana Ignani (61 anni di Castelvecchio Subequo), Maurizio Antonio Di Cioccio (63 anni di Pratola Peligna), Massimo De Maio (50 anni di Tagliacozzo), Florida Stati (70 anni di Avezzano), Augusto Di Vossoli (42 anni di Avezzano), Luca De Blasis (35 anni di Scurcola Marsicana), Fabrizio Petroni (57 anni di Avezzano) e Pietro Palombizio (45 anni di Pratola Peligna).

Parlamentarie europee, gli altri candidati abruzzesi.

In corsa per la candidatura, per quanto riguarda l’Abruzzo, ci sono poi Carlo Di Federico (37 anni di Miglianico), Romeo Dionisio Caputo (52 anni di Montesilvano), Luca Amicone (39 anni di Chieti), Rossano Marchesani (60 anni di Chieti), Francesco Caccavo (52 anni di Pineto) Francesco Di Blasio (25 anni di Silvi), Lucia Scogna (53 anni di Giardiagrele), Pierluigi Filipponi (42 anni di Mosciano Sant’Angelo), Francesco Terra (45 anni di Ortona), Francesco Berardinelli (53 anni di Roseto), Antonio Scipione (50 anni di Chieti), Luigi Liquori (54 anni di Pescara), Graziano Nicola Della Pelle (52 anni di Guardiagrele), Valeria Di Nino (30 anni di Penne), Ivan Zulli (40 anni di Giardiagrele), Giorgio D’Agostino (40 anni di Castellalto), Roberto Fantini (55 anni di Atessa), Davide Mancini (44 anni di Montesilvano), Sonia Gaeta (42 anni di Lanciano), Goffredo Mancinelli (69 anni di Crecchio), Angelo Mucci (58 anni di Chieti), Menotti Angelastro (60 anni di Pescara) Vittorio Ruggeri (51 anni di Francavilla), Adamo Ripani (46 anni di Teramo), Gionata Casalanguida (35 anni di Pescara), Stefano Desideri (50 anni di Vasto), Gianni D’Onofrio (65 anni di Chieti), Nicola Giuseppe Malatesta (52 anni di Vasto), Giovanni Passerini (42 anni di Bussi), Emilio Ianaro (41 anni di Pescara), Mauro De Marco (47 anni di Pescara), Mauro Di Felice (63 anni di Crognaleto), Francesco Anania (47 anni di Lanciano), Umberto Mazziotti (41 anni di San Vito Chietino), Gennaro Tortora (41 anni di Pescara), Giuseppe Altieri (39 anni di Chieti), Renzo Di Giacinto (65 anni di Pescara), Pietro Lannutti (63 anni di Lanciano), Massimiliano Zappacosta (41 anni di Chieti), Giuseppe Mambella (50 anni di Spoltore), Alfredo Tonelli (45 anni di San Vito Chietino), Natalino Pedelini (52 anni di Tortoreto), Ubaldo Nappi (59 anni di Pescara), Matteo Bisceglia (49 anni di Vasto), Giovanni Ialonari (38 anni di San Giovanni Teatino), Antonio Di Sabatino (45 anni di Teramo), Marco Di Meco (37 anni di Città Sant’Angelo), Paolo Mancini (65 anni di Francavilla), Segio Pompei (54 anni di Pescara), Luciano Trovarelli (44 anni di Montesilvano), Angela Iacovetti (54 anni di Pescara), Carlo Pace (48 anni di San Giovanni Teatino), Matteo Saccoccia (32 anni di Cappelle Sul Tavo), Marco Di Bartolomeo (29 anni di Torre De’ Passeri).