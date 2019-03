Centrale idroelettrica a Stiffe, salviamo le cascate

Stiffe e le sue bellezze naturalistiche: non solo le grotte, le meravigliose cascate da salvaguardare.

Un viaggio tra le bellezze naturalistiche di Stiffe con il direttore Roberta Galeotti. Le suggestive cascate sono al centro di un dibattito sull’opportunità di realizzare una centrale idroelettrica, utilizzando parte dell’acqua che forma le cascate, che risulterebbero quindi impoverite.

Preoccupazione, quindi, da parte di un gruppo di cittadini che si è costituito in Comitato contro la realizzazione della centrale: «Per la Foce di Stiffe sarebbe la morte naturale, le cascate nemmeno si percepirebbero. Il problema non è l’impatto visivo dell’opera, ma quello ambientale/naturalistico, che andrebbe a gravare anche sul turismo».

Della questione hanno iniziato a interessarsi anche le associazioni, in particolare il Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua, che invita cittadini, associazioni ed enti a «schierarsi con il Comitato che si è creato per produrre e depositare osservazioni al Comitato V.I.A. regionale entro il 3 maggio 2019», ricordando che «la legge quadro nazionale sulle aree protette, la 394/1991, vieta espressamente la “modifica del regime delle acque” nei parchi».