Movieplex, i nuovi film dal 28 marzo

Dal 28 marzo al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 5 nuove proiezioni ed una superpromozione per aprile.

CinemaDays

Nessuno scherzo, dall’1 al 4 al aprile cinema a 3 euro! Non prendere impegni, al Movieplex l’Aquila arrivano i Cine-Days!

Dumbo

Holt Farrier è una ex star del circo che al ritorno dalla guerra trova la propria vita sconvolta. Il proprietario del circo Max Medici assume Holt chiedendogli di occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere e un’artista aerea di nome Colette Marchant fanno di tutto per trasformare l’insolito elefante in una star!

Bentornato Presidente

Bentornato Presidente, il film diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, è il sequel di Benvenuto Presidente! e vede il Presidente Peppino Garibaldi (Claudio Bisio) che torna a portare scompiglio nei palazzi della politica.

Captive State

Quasi un decennio dopo l’occupazione della Terra da parte di una forza extraterrestre, il nuovo governo alieno viene accettato da una parte della popolazione, ma un’altra fazione s’è organizzata per dare vita a una ribellione con l’obiettivo di riconquistare il controllo sul pianeta.

The Prodigy

Il film racconta la sconvolgente storia di una giovane madre che, preoccupata per il comportamento inquietante del figlio di 8 anni, crede che qualcosa di soprannaturale possa influenzarlo. Decide quindi di farlo ipnotizzare, scoprendo che, in effetti, un demone ha scelto il corpo del suo bambino per manifestarsi.

Una giusta causa

La candidata all’Oscar Felicity Jones è Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne ad entrare, nel 1956, al corso di Legge dell’Università di Harvard e che, nonostante il suo talento, fu rifiutata da tutti gli studi legali in quanto donna…