Lutto a L’Aquila, addio al professor Domenico Grimaldi

L’AQUILA – È venuto a mancare il professor Domenico Grimaldi, docente di filosofia.

È morto il professor Domenico Grimaldi, docente di filosofia e padre di Alessandro – primario nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “San Salvatore” – e Fabio – regista. Era molto conosciuto in città anche per il suo attivismo politico. I funerali si terranno domani alle 11 alla chiesa di San Sisto.

«A nome del Partito Democratico dell’Aquila – ha scritto Stefano Albano – esprimo affetto e vicinanza alla famiglia del professor Domenico Grimaldi, che ci ha appena lasciati. Una figura che è stata riferimento per tanti di noi del partito, ha saputo unire impegno, competenza, rigore, onestà intellettuale. Il suo ricordo, e il suo esempio, non cesseranno di accompagnarci, in politica come nella vita di tutti i giorni».

La redazione del Capoluogo.it si unisce al cordoglio della comunità aquilana.