L’Aquila, decennale terremoto: le iniziative delle associazioni cittadine

L’Aquila – Incontri, proiezioni, mostre, testimonianze, report per narrare il decennale del terremoto dell’Aquila “fatti alla mano”.

È ricco il cartellone di eventi promossi dalle associazioni del territorio in occasione del decennale del sisma.

#fattidimemoria è un presidio in centro storico, Via Verdi, n. 6, che rimarrà aperto dal 30 marzo al 6 aprile per narrare dieci anni dal sisma.

“Un luogo aperto, accogliente e vivo per continuare a testimoniare, per incontrarsi e confrontarsi, per raccontare il patrimonio culturale, per studiare, conoscere e diffondere esperienze e competenze sullo stato dell’arte e sulle prospettive delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di gestione dell’emergenza e di ricostruzione fisica e

sociale post-trauma, sperimentando tutti i linguaggi possibili per “fare memoria”” Così descrivono le associazioni la loro iniziativa.

“Lo vorremmo così un “museo della città”, un archivio-laboratorio dedicato alle 309 vittime, vitale per la comunità e attrattivo per chi è di passaggio. La vorremmo così la città della memoria e della conoscenza, prestigiosa nel mondo, inclusiva e accessibile per tutte e tutti. Perché la memoria è un ingranaggio collettivo: solo se la memoria dei sopravvissuti si fa cultura per le generazioni a venire, una comunità ha la possibilità di rinnovarsi”

Decennale sisma, le iniziative

Sabato 30 Marzo

ore 16.30 – Proiezione di: RADICI – MEMORITER-MI FA MALE di Luca Cococcetta

Visioni Future – Presidio Via Verdi

ore 18.00 – La leggenda del Progetto C.A.S.E ovvero appunti non tassonomici per

una sua storia futuribile – di Angelo Venti e Massimo Botticchio

Presidio Via Verdi

Domenica 31 Marzo

ore 17.00 – Verità e giustizia. La vera storia dei processi alla CGR e a Bertolaso

Ass. Familiari vittime sisma L’Aquila, Vincenzo Vittorini – Presidio Via Verdi

ore 18.30 – A 10 anni dal sisma: l’anno zero della ricostruzione scolastica in sicurezza.

Commissione Oltre il MUSP, Silvia Frezza – Presidio Via Verdi

Lunedì 1 Aprile

ore 18.00 – Sicuri per davvero. 10 anni di impegni mancati per rimettere in sesto l’Italia – Sara Vegni e Damiano Sabuzi Giuliani, (ActionAid), Andrea Minutolo (Legambiente), Ettore Di Cesare – GSSI Sala conferenze

ore 20.00 – La terra mè, di Lucio De Candia – Lao, di Gabriele Sabatino Nardis

L’Aquila Film Festival – Palazzetto dei Nobili

ore 21.00 – L’Aquila. Storie di straordinaria ordinarieta’ di Manuel De Pandis,

Giovanni Sfarra, Matteo Passerini – L’Aquila Film Festival – Palazzetto dei Nobili

Martedì 2 Aprile

ore 17.00 – Presentazione documentario “Village in a bottle” a cura di Gianni Smarelli

Associazione Borghi in Comune – Presidio Via Verdi

ore 18.00 – I piani di (non)recupero urbano: costringere ad andare via, spopolare un centro storico – Coordinamento residenti Santa Croce-via Roma,

Daniela Piancatelli e Dina Pelliccione – Presidio Via Verdi

ore 20.00 – La parte che manca, di Paolo Budassi – L’ostacolo, di M. Camilli e

F. Francioni, CSC L’Aquila – L’Aquila Film Festival – Palazzetto dei Nobili

ore 21.00 – Alveare, di Simone Rosito, CSC L’Aquila – L’arte di vivere, di A. D’Alessandro,

M. Leopardi, D. D’Innocenzo – La buona terra, di Davide Desiderio – Village in a bottle,

di Oliver Kyr – L’Aquila Film Festival – Palazzetto dei Nobili

Mercoledì 3 Aprile

ore 9.30 – Il fontanile della Memoria – Casetta che non c’è, Maria Scarsella, Daniel Caramanico,

Federico Sorgi – Presidio Via Verdi

ore 11.30 – Verità e giustizia. La vera storia dei processi alla CGR e a Bertolaso

Ass. Familiari vittime sisma L’Aquila, Giustino Parisse, Vincenzo Vittorini

Presidio Via Verdi

ore 18.00 – L’Aquila 2019. Memoria del futuro Tommaso Montanari – Università per Stranieri di

Siena – GSSI Auditorium

ore 20.00 – Canto 6409, di Dino Viani – La calma perduta, di Goffredo Passi

L’Aquila Film Festival – Palazzetto dei Nobili

ore 21.00 – Habitat – Note personali di Emiliano Dante – L’Aquila Film Festival

Palazzetto dei Nobili

Giovedì 4 Aprile

ore 17.30 – La ricostruzione dell’Aquila: Un’occasione sprecata – Ass. Ranuccio Bianchi Bandinelli, Vezio De Lucia, Roberto De Marco, Andrea Giura Longo, Monica Cerulli – GSSI Sala conferenze

ore 18.30 – Presentazione libro “Il cammino nelle terre mutate” Movimento

Tellurico, Enrico Sgarella – Presidio Via Verdi

ore 20.00 – Terremoto di Shelley Jordon – Ri-composizione, di V. Burli e M. Molinari, CSC

L’Aquila, La Voce di Collemaggio, di Anna Chiara Sabatino, CSC L’Aquila – L’Aquila Film Festival

– Palazzetto dei Nobili

ore 21.00 – Io prometto, di Cecilia Fasciani – L’Aquila Film Festival – Palazzetto dei Nobili

Venerdì 5 Aprile

ore 11.30 – Verità e giustizia. La vera storia dei processi alla CGR e a Bertolaso

Ass. Familiari vittime sisma L’Aquila, Vincenzo Vittorini – Presidio Via Verdi

ore 18.00 – DECADE Città possibili (spettacolo itinerante) – Arti e Spettacolo

Centro Storico

Sabato 6 Aprile

ore 10.00 – L’Avvenire della memoria, incontro con gli studenti delle scuole superiori

Ass. Familiari vittime sisma L’Aquila con i rappresentanti dei movimenti per la sicurezza nelle scuole e la partecipazione di Antonello Salvatori – Università dell’Aquila

Auditorium GSSI

ore 10.00 – Proiezione degli spettacoli: Mille giorni / Il melo selvatico / I custodi dell’anima

Arti e Spettacolo – Presidio Via Verdi

ore 11.30, 16.00, 18.00, 19.30 – DECADE Città possibili (spettacolo itinerante)

Arti e Spettacolo – Centro Storico

ore 17.30 – Nati alle 3e32 – Comitato 3 e 32, con le autrici e gli autori, Diego Bianchi, Manuele

Bonaccorsi, Sabina Guzzanti – GSSI Sala conferenze

Domenica 7 Aprile

ore 11.30, 16.00 – DECADE Città possibili (spettacolo itinerante) – Arti e Spettacolo

Centro Storico

Decennale sisma, le associazioni che hanno allestito il programma delle iniziative

Associazione Familiari Vittime Sisma

ActionAid

Arti e Spettacolo

Associazione 309 Martiri dell’Aquila

Associazione Bibliobus

Associazione Borghi in Comune

Associazione Donne Terre Mutate

Casetta che non c’è

Circolo ARCI Querencia

Collettivo 99

Comitato 3e32

Comitato Familiari Vittime Casa dello Studente

Commissione Oltre il MUSP

Dansacro

Deputazione Abruzzese di Storia Patria/Progetto S.I.S.M.AQ

FilmAQuì

Fondazione 6 Aprile per la Vita

Italia Nostra

L’Aquila in Comune

L’Aquila che Vogliamo

L’Aquila Film Festival

Legambiente

Site.it

Visioni Future