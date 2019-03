Congresso delle famiglie, la vignetta satirica di Taffo che fa arrabbiare Belpietro

L’AQUILA – Ribalta nazionale per la vignetta satirica di Taffo sul Congresso delle famiglie, che finisce su La Verità di Maurizio Belpietro.

Ancora un post virale per Taffo Funeral Services; l’azienda aquilana, infatti, è finita in prima pagina su La Verità, del direttore Maurizio Belpietro, per la vignetta satirica sul Congresso delle famiglie in programma da oggi a Verona. L’ironia sui temi proposti, che per molti osservatori strizzano troppo l’occhio all’omofobia e alla restrizione dei diritti delle donne, è stata rappresentata con una vignetta che non dev’essere piaciuta molto al direttore Belpietro, che la inserisce in un articolo in cui parla di “festival dell’odio”, contro il Congresso.

“Abbiamo ritrovato nei nostri ossari – ha scritto Taffo a corredo della vignetta – i primi esemplari di umani sulla Terra. Dall’analisi anatomica si possono riscontrare evidenti differenze. Ve le mostriamo per la prima volta in occasione del XIII Congresso mondiale delle famiglie di Verona”.

Insomma, Taffo colpisce ancora e fa discutere con le sue sferzate.