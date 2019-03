Angelo De Nicola, 35 anni di giornalismo sempre sul pezzo

Tanti auguri al giornalista Angelo De Nicola per i suoi 35 anni di giornalismo e di iscrizione all’Ordine.

«Ci sono momenti in cui ti guardi indietro e rifletti su quanta strada hai fatto. A quante suole di scarpe hai consumato – commenta De Nicola -. Momenti in cui ti senti orgoglioso. Dedico questo piccolo grande passaggio della mia vita professionale (e non solo) a chi, quasi quarant’anni fa, rese possibile tutto questo: Walter Tortoreto e Mauro Zaffiri.»

«Potrei fare tantissimi altri nomi che, in vario modo, mi hanno dato una mano allora e in tutti questi anni. Ma Walter e Mauro, che non ci sono più e ci mancano, all’epoca portavano la responsabilità, l’uno di direttore responsabile e l’altro di editore. E hanno scommesso su di me. Grazie oggi per allora.» e chiosa

«Come ho detto, non sono vecchio. È che ho cominciato presto…»