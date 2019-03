6 aprile 2019, Sindaco firma ordinanza lutto cittadino

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato l’ordinanza con cui viene proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata del 6 aprile 2019.

In tutti gli edifici pubblici del territorio comunale le bandiere saranno predisposte a mezz’asta mentre è previsto il divieto, nelle vie e nelle piazze in cui si svolgono le iniziative in ricordo, di tutte le attività che possano intralciare l’afflusso delle persone.

Vietate, inoltre, le attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della ricorrenza o con il decoro urbano.

Si specifica, al contempo, che sarà consentito lo svolgimento di gare, manifestazioni e incontri già previsti nei rispettivi calendari sportivi.

Con il provvedimento si invitano i dirigenti scolastici a far rispettare un minuto di silenzio prima dell’inizio delle lezioni e gli esercizi commerciali, le imprese, le attività artigianali e le altre organizzazioni pubbliche e private, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, a sospendere l’attività lavorativa fino alle ore 11:00 nella mattinata del 6 aprile.

Infine, i tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive, le altre pubbliche amministrazioni sono invitati a partecipare alle iniziative promosse in commemorazione, nonché ad esprimere, in forme decise autonomamente, la partecipazione in ricordo delle vittime.