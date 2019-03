Univaq, Economia: studenti dall’Olanda per la settimana internazionale

Univaq, Economia ancora al centro. Dopo l’apertura della mensa lo start della settimana internazionale con studenti giunti dall’Olanda.

In questi giorni, l’area di economia dell’università degli studi dell’Aquila è in “festa”. Da Lunedì 25 il campus di economia, situato in località Acquasanta è “invaso” da studenti provenienti dall’Artesis Plantijn University College di Anversa.

Il progetto internazionale è stato curato dalla Professoressa Anna Tozzi (Consigliera di Ateneo delle collaborazioni internazionali) e dalla Professoressa Nadia Fiorino, in collaborazione con diversi docenti di economia. La visita è stata ricca di iniziative: lezioni con diversi docenti di economia (Professor L. Iapadre, Professor R.Basile, Professoressa Caroccia, Professor M. Costantini, Professoressa A.Sammarra e altri), lavori in team con gli studenti italiani e visite guidate nella città.

I ragazzi provenienti dal Belgio stanno vivendo giorni intensi, ricchi di nozioni, ma anche di tanto divertimento. Nel pomeriggio della giornata conclusiva, di ieri, sono stati ospitati in Aula magna dove il Professor Fabio Ciaponi, il Professor Lorenzo Neri ed i loro ragazzi del corso di laurea magistrale hanno entusiasmato gli ospiti con il “Business Game”, ovvero un gioco virtuale che verte sulla gestione delle aziende. Nel gioco, gli studenti si sono messi alla prova nella gestione di un’impresa in modo coinvolgente e divertente. Ogni squadra rappresenta il board di un’azienda che, operando in un mercato concorrenziale, deve essere gestita con l’obiettivo di creare ed aumentare le quote di mercato ed il suo valore.

La professoressa A. Samarra in merito dichiara: «L’area di economia ha investito molto nell’ internazionalizzazione, con risultati importanti. Già da un anno offre un corso di Laurea Magistrale internazionale in Management, con il rilascio del doppio titolo realizzato in collaborazione con l’università di Twente in Olanda. Da settembre, diversi studenti dell’ateneo aquilano andranno in Olanda per svolgere il secondo anno del proprio percorso di studi, conseguendo sia la laurea italiana che quella olandese».

La professoressa Fiorino ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: studenti, docenti e personale tutto.

Nei giorni precedenti, sono anche termine i lavori nella Palazzina B che hanno permesso, dopo anni di attesa, di poter usufruire degli spazi dedicati ai servizi. L’ADSU si è attivata immediatamente iniziando ad erogare i pasti già dal lunedì 25. Nelle prossime settimane anche gli uffici di segreteria e la biblioteca saranno trasferiti nella stessa palazzina.

I rappresentanti degli studenti, del gruppo studentesco “Senza Fili”, Davide Napoletano e Silvio Santarelli sono molto soddisfatti: «Questa settimana segna per noi la fine di un grande lavoro, portato avanti con la collaborazione di docenti, amministrazione centrale e personale tutto. Alla fine del nostro mandato, siamo molto contenti per aver contribuito, in piccola parte, alla rinascita del nostro polo di economia. Ringraziamo tutto coloro che hanno creduto in noi e speriamo che tutto questo possa continuare».

In questi giorni altri docenti continuano le loro attività di orientamento presso le varie scuole superiori della regione, per invitare gli studenti del quinto anno ad iscriversi nell’ateneo, poiché «UNIVAQ è studio, ricerca, internazionalizzazione e divertimento».