Tre nuovi consiglieri per L’Aquila, ecco chi sono

Pronto per ripartire il rinnovato Consiglio comunale dell’Aquila, dopo il varo della nuova Giunta e la firma dell’accettazione della nomina da parte dei consiglieri che andranno a sostituire gli assessori scelti da Biondi.

Tiziana Del Beato, Laura Cucchiarella (Lega) e Luciano Bontempo (Udc): sono loro i nuovi consiglieri comunali che andranno a prendere i posti di Daniele Ferella, Fabrizio Taranta e Raffaele Daniele, a loro volta entrati in Giunta. Di nuovi assessori ce ne sono altri tre, Fabrizia Aquilio, Fausta Bergamotto e Vittorio Fabrizi che però, in quanto esterni al Consiglio comunale, non fanno scattare surroghe.

Comune L’Aquila, i nuovi consiglieri.

Tiziana Del Beato lavora come biologa al Cnr ed è stata candidata in quota Lega alle ultime elezioni regionali, con un risulato di tutto rispetto che però per poco non le ha permesso di sedere in Consiglio regionale. Entra invece in Consiglio comunale a L’Aquila, sempre in quota Lega, a seguito dei due posti “vuoti” lasciati da Ferella e Taranta che vanno a sostituire Emanuele Imprudente (eletto in Regione e poi nominato assessore) e Luigi D’Eramo (eletto in Parlamento).

L’altro posto vacante lasciato libero dalla Lega va invece a Laura Cucchiarella, sposata e mamma di due bambini. Ragioniera e perito commerciale, la nuova consigliera attualmente lavora come segretaria.

Infine, Luciano Bontempo, che subentra al vicesindaco e assessore Raffaele Daniele. Bontempo è un noto avvocato, nel 2016 nominato commissario cittadino dell’Udc e candidato con lo stesso partito in appoggio a Pierluigi Biondi alle passate amministrative. L’avvocato Bontempo ha deciso di rinunciare alla carica di amministratore unico del Sed per “tenere fede al mandato che mi è stato conferito dai cittadini”.

Non resta quindi che attendere il prossimo Consiglio comunale per vedere al lavoro i nuovi consiglieri.