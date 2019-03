L’Aquila – Venerdì sole prevalente nel corso dell’intera giornata; il tempo si manterrà stabile anche in serata con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra -1°C e +13°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile con ampie schiarite al mattino e al pomeriggio lungo la costa e sui settori interni; cieli sereni anche nelle ore serali.

In Italia giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni sia nelle ore diurne salvo qualche addensamento innocuo a ridosso delle Alpi occidentali, che durante le ore notturne. Condizioni di tempo stabile al Centro Italia sia al mattino che al pomeriggio con sole prevalente su tutte le regioni. Ancora bel tempo in serata e in nottata con cieli prevalentemente sereni su tutte le zone. Migliora il tempo anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, al pomeriggio si rinnovano le condizioni di bel tempo salvo sulla Sicilia dove non si esclude la possibilità di locali piogge o temporali. Fenomeni in esaurimento dalla serata con ampi spazi di sereno ovunque.

Temperature minime per lo più stazionarie, massime in aumento ovunque.

(Centro Meteo Italiano)