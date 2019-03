L’Aquila, parrucchiere condannato per detenzione di droga

L’Aquila – Il parrucchiere aquilano Gianluca Castellani è stato condannato ieri a un anno e quattro mesi di reclusione – pena sospesa – per detenzione di sostanze stupefacenti.

In casa sua lo scorso novembre la Polizia trovò complessivamente un kg di cocaina.

In un mobile vennero rinvenuti 20 confezioni da 50 grammi di cocaina l’una, un ingente quantitativo di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento delle bustine per lo spaccio e un’arma ad aria compressa priva del tappo rosso pure previsto dalla legge.

Il Gip del tribunale dell’Aquila Guendalina Buccella ha creduto alla tesi del parrucchiere 56enne, molto noto in città, che fin da subito aveva negato che la droga fosse sua, asserendo che altri l’avessero sistemata in casa sua.

Altre persone delle quali, pare, Castellani avrebbe fatto anche i nomi. Proseguono le indagini.