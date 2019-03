L’Aquila, Arriva il biglietto unico per Treno – Bus Ama – Funivia del Gran Sasso

L’Aquila – Trasporti: biglietto unico treno-bus Ama e treno-bus Ama-funivia Gran Sasso Mannetti: “Trenitalia e Comune dell’Aquila insieme per migliorare il servizio”

Verranno presto istituiti un biglietto unico di trasporto per autobus urbani e treno e un altro titolo di viaggio unico per autobus urbani, treno e funivia del Gran Sasso. Lo ha reso noto l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, che stamani ha incontrato i vertici abruzzesi di Trenitalia guidati dal direttore regionale, Marco Trotta.

«L’intesa con Trenitalia – ha spigato Mannetti – introduce delle importanti novità per la mobilità all’Aquila, andando nella direzione di quanto previsto nel programma di mandato di questa amministrazione: rende più agevole e funzionale il trasporto pubblico, attraverso un’operazione mai sviluppata in passato».

«In accordo anche con l’Ama e il Centro turistico del Gran Sasso, presenti all’incontro di oggi – ha proseguito l’assessore alla Mobilità – sarà possibile viaggiare con un unico biglietto su treno e autobus da una parte e su treno, autobus e funivia dall’altra. Inoltre, il nostro Info Point si occuperà, oltre alla sua attività ordinaria, anche della vendita dei biglietti dei treni nonché, ovviamente, di quelli unici che saranno presto introdotti».

Mannetti ha sottolineato come questa iniziativa si inquadri nella più ampia strategia che si sta calando nel Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile «nel quale – ha osservato – assumeranno particolare valenza questo tipo di trasporto intermodale e il servizio di metropolitana di superficie, utilizzando proprio i treni che attraversano il territorio, in modo tale da rendere più puntuale il collegamento con il circondario».