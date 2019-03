Insieme per L’Aquila resta in maggioranza, Vito Colonna sarà il nuovo capogruppo

L’AQUILA – Dopo le dimissioni di Roberto Junior Silveri, sarà Vito Colonna il capogruppo di Insieme per L’Aquila, che conferma la fiducia al sindaco Pierluigi Biondi.

Insieme per L’Aquila i suoi assessori di riferimento ce li ha, sono Fausta Bergamotto e Vittorio Fabrizi. Nessun contrasto con il sindaco Biondi che pure, secondo la versione di Roberto Junior Silveri, aveva escluso il gruppo dalla Giunta. Questa la posizione che sta per essere ufficializzata in vista del prossimo Consiglio comunale convocato per il 3 aprile.

Il nuovo capogruppo sarà Vito Colonna.

Com’era prevedibile, quindi, la posizione di Roberto Junior Silveri rimane isolata e il suo ormai ex gruppo conferma fiducia al sindaco e la permanenza all’interno della maggioranza.

Insieme per L’Aquila, Il comunicato stampa del portavoce Leonardo Scimia

Come anticipato dal Capoluogo.it, è arrivato nel pomeriggio il comunicato stampa del gruppo consiliare che, di fatto, smentisce le affermazioni dell’ex Capogruppo Roberto jr Silveri e conferma la propria fiducia al Sindaco e ai due assessori di riferimento: Fausta Bergamotto e Vittorio Fabrizi.

«In seguito alla composizione della nuova giunta presentata dal Sindaco Biondi, in qualità di portavoce del gruppo “Insieme per L’Aquila” in Consiglio comunale – scrive nella nota Leonardo Scimia – ci tengo a fare chiarezza sulla posizione del movimento politico. Dopo un’analisi attenta della situazione politica e amministrativa in cui versa la città e in seguito al progressivo cambio generazionale dell’intera compagine del centrodestra aquilano, abbiamo ritenuto fosse necessario per il momento potersi avvalere di figure tecniche di alto profilo come Vittorio Fabrizi e Fausta Bergamotto. La scelta è ricaduta sui due dopo una concertazione tra noi e il Sindaco; a maggioranza il gruppo ha fatto una scelta tecnica e non politica con la consapevolezza che questa era la decisione migliore per la città. Il capogruppo uscente Silveri è e rimane parte integrante del progetto politico e speriamo che in futuro tornerà con noi anche in consiglio. A lui ci rivolgiamo con l’affetto e la vicinanza in questo momento così delicato per lui e anche per noi, unendo un ringraziamento per quanto ha fatto per il nostro gruppo consiliare.

Tutte le decisioni assunte in questo periodo sono state prese in totale autonomia dal gruppo consiliare, con grande senso di responsabilità nei confronti della città».

Un comunicato stampa con il quale, nemmeno troppo velatamente, Leonardo Scimia prende le distanze da quanto affermato in conferenza stampa da Roberto Jr Silveri: stando a quanto afferma Scimia (in qualità di portavoce dei colleghi Della Pelle, Colonna e Colantoni) non sembrerebbe vero che il sindaco Biondi abbia messo all’angolo il gruppo Insieme per L’Aquila, ma anzi, sono stati proprio i consiglieri comunali a scegliere di fare un passo indietro per quanto riguarda di assessori politici in favore dei tecnici scelti da Biondi. Versioni contrastanti tra loro, quelle di Scimia e di Silveri.

Insieme per L’Aquila, la conferenza stampa dell’abbandono dell’ex Capogruppo Jr Silveri