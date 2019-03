David di Donatello a Victor Perez: “Lo dedico a tutti quelli che erano a L’Aquila 10 anni fa”

Victor Perez vince il David di Donatello per i Migliori Effetti Visivi e dedica il premio agli aquilani.

David di Donatello per i Migliori Effetti Visivi, vince Victor Perez per Il ragazzo invisibile. «Dedico il premio – ha sottolineato il mago degli effetti speciali per l’occasione – alla mia famiglia e a tutti quelli che erano a L’Aquila 10 anni fa, nel giorno del terremoto. Io stavi lì, in pigiama e non avrei mai pensato che oggi sarei stato qui a ricevere questo premio».

Originario di Lucena in Spagna, Victor Perez si era trasferito a L’Aquila per iscriversi al Centro sperimentale di cinematografia. Il 6 aprile 2009, Perez è sopravvissuto per pochi secondi al crollo della sua abitazione ed è stato costretto a trasferirsi a Londra, dove ha studiato effetti visivi agli Escape Studios, per poi ritornare a vivere nel Capoluogo d’Abruzzo.

Ha lavorato per importanti produzioni di Hollywood (Harry Potter e i Doni della Morte, Il cavaliere oscuro, Pirati dei Caraibi e molte altre. Nel 2018 ha diretto e coordinato gli effetti speciali e gli effetti visivi per Il ragazzo invisibile – Seconda generazione di Gabriele Salvatores, una collaborazione che quest’anno lo ha portato alla vittoria del David di Donatello e alla speciale dedica a L’Aquila durante la cerimonia di premiazione che si è svolta nella serata di ieri.

(foto da maridacaterini.it)