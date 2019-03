Bruno Vespa a L’Aquila, in preparazione lo speciale per i 10 anni dal sisma

Il giornalista RAI Bruno Vespa nel centro storico dell’Aquila per le riprese dello speciale per il decennale del terremoto.

Non è passata inosservata questa mattina in centro storico a L’Aquila la presenza del giornalista Bruno Vespa, che in diverse occasioni si è occupato del terremoto dell’Aquila e della ricostruzione.

In vista del decennale, naturalmente, la RAI sta preparando diversi appuntamenti per seguire gli eventi in programma e produrre propri contributi da mandare in onda. Per l’occasione non poteva mancare uno dei giornalisti di punta della RAI, Bruno Vespa, nato proprio a L’Aquila, che è stato in centro storico, accompagnato dal sindaco Pierluigi Biondi, per le riprese delle immagini per lo speciale decennale terremoto.

«Nei prossimi giorni – ha spiegato Biondi su Facebook – Rai1 manderà in onda una puntata speciale della trasmissione ‘Porta a Porta’, interamente dedicata all’Aquila e al suo territorio. Questa mattina ho incontrato il conduttore, il giornalista aquilano Bruno Vespa, per parlare del futuro e delle prospettive della nostra città a dieci anni dal sisma».