Bollette gas e luce giù, risparmi per le famiglie aquilane

L’Aquila – Bollette di gas e luce più leggere nel secondo trimestre dell’anno.

Per coloro che ancora non sono passati al mercato libero, la bolletta dell’elettricità vedrà una diminuzione del costo dell’8,5%, quella del gas del 9,9%.

I motivi sono legati ad un inverno mite, con temperature sopra la media nonché all’abbassamento dei prezzi sul mercato delle materie prime a livello internazionale.

La stagione invernale “con temperature non troppo rigide” è uno dei motivi principali che hanno indotto l’Autorità per l’energia deputata per legge all’adeguamento trimestrale delle tariffe nel mercato tutelato, a decidere per l’abbassamento delle tariffe.

Dall’altra, c’è stata una contrazione dei prezzi per l’approvvigionamento del gas sui mercati internazionali.

Al lordo delle tasse, per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo (cioè con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas invece sono di 1.400 metri cubi annui), nell’anno scorrevole (compreso tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019) sarà di 565 euro, e, nello stesso periodo, per la bolletta gas sarà di circa 1.157 euro.

L’Unione Consumatori ha spiegato che il calo delle bollette si tradurrà in un risparmio di 168 euro annui: 50 per la luce, 118 per il gas.

Un risparmio che, stando sempre a quanto affermato dall’Unione Consumatori, non sarà uguale per tutti visto che dal 15 aprile i caloriferi saranno spenti in quasi tutta Italia.

Un dato che potrebbe, per questo, avvantaggiare gli aquilani, visto che usualmente le temperature nel nostro territorio restano ancora piuttosto basse nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino.