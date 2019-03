Univaq, La ricostruzione dell’Aquila: traduzione di una città.



Nell’ambito delle iniziative organizzate a dieci anni dal terremoto, l’Università degli Studi dell’Aquila ospiterà venerdì 29 marzo l’incontro-dibattito “La ricostruzione dell’Aquila: traduzione di una città”, organizzato dalla professoressa Giovanna Parisse.

Nell’incontro, a cui parteciperanno Giovanni Baiocchetti (ex giornalista del Capoluogo e studente dell’ateneo aquilano), Luigi Gaffuri e Mirko Lino (entrambi dell’Università degli Studi dell’Aquila) e Giuseppe Sofo (Università Ca’ Foscari di Venezia ed ex docente dell’ateneo aquilano), si forniranno spunti di riflessione sulla nuova identità della città, su come il terremoto del 2009 abbia “tradotto” la città.

L’appuntamento è alle 11:30 nell’aula 2A del dipartimento di Scienze Umane, viale Nizza 14.

Cittadini, studenti e docenti sono invitati a partecipare.