Luca Sardella a Civitella Roveto, alla scoperta delle tipicità del territorio

CIVITELLA ROVETO – Rete 4 sbarca a Civitella Roveto, per portare in tv un intero spicchio di Valle Roveto.

Le telecamere di “Parola di Pollice Verde”, trasmissione tv dedicata al verde della natura, tra botanica, giardinaggio e agricoltura, condotta da Luca Sardella, sono giunte a far visita al paese e ai sui territori vicini.

Il viaggio, infatti, sarà alla scoperta di un’intera vallata, attraverso i suoi scorci più affascinanti e i suoi prodotti tipici. Non solo Civitella Roveto, ma le visite, in questi giorni, stanno interessando la Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo, nel territorio comunale di Morino, e l’Emissario Claudio, per il territorio di Capistrello. Le riprese, partite lunedì, termineranno domani, giovedì 28 marzo.

«Visite ed iniziative organizzate dal Comune di Civitella Roveto in collaborazione con l’amministrazione comunale di Morino e gli Amici dell’Emissario di Capistrello», ha sottolineato in un post Facebook il vice sindaco e assessore alla cultura Pierluigi Oddi. «I tesori della Valle Roveto, del resto, appartengono a tutti e vanno valorizzati senza linee di confine e/o appartenenze».

Tra i tesori, allora, osservati con la lente d’ingrandimento delle telecamere di Rete 4, le eccellenze della gastronomia tipica della valle rovetana. La castegna roscetta, funghi e tartufi, prodotti agricoli più coltivati del posto, dolci e ricette tipiche. La lista, in realtà, non finisce qui. Ci sarà spazio anche per riti, usanze e tradizioni del folklore, con la finestra aperta sul centro storico del paese e sulle rue che si ergono dall’alto del borgo di Civitella, e sul paesaggio, all’ombra del Monte Viglio.