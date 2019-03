L’Aquila, partita la demolizione delle ex magistrali a Villa Gioia

L’Aquila – Al via la demolizione delle ex magistrali a Villa Gioia.

Da stamattina in corso la demolizione dei fabbricati gravemente danneggiati dal terremoto del 2009, a pochi metri dalla sede del Comune.

Ruspe al lavoro per abbattere quello che rimane dell’istituto superiore: come per gran parte degli interventi di ricostruzione pubblica, le tempistiche si sono notevolmente allungate anche solo per la demolizione.