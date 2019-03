Decennale sisma, anche Valentina Lodovini invita alla mostra Lavori in Corso

L’AQUILA – Inviti dallo starsystem per la mostra Lavori in Corso, tra le iniziative per il decennale del sisma. Questa volta l’invito, dopo quello di Zanetti,

«Ciao a tutti, sono Valentina Lodovini e sono qui per invitarvi a L’Aquila per il decennale del terremoto, a visitare la Mostra “Lavori in Corso”. La vostra presenza sarà a sostegno del reparto di Neonatologia dell’Ospedale dell’Aquila. Vi aspettiamo alla mostra».

Questo il messaggio dell’attrice, rivolto a promuovere la mostra benefica – con raccolta fondi – tra Passato, Presente e Futuro, che ci sarà nei giorni 5, 6 e 7 aprile lungo Corso Vittorio Emanuele. Mostra organizzata in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “Mazzini-Patini”. Il ricavato dell’evento, all’esatto punto di incontro tra arte e solidarietà, sarà, infatti, destinato a favore della Onlus L’Aquila per i più piccoli.

Valentina Lodovini non ha soltanto esortato chi la segue a visitare la mostra, per una giusta causa, ma ha partecipato in prima linea ad una delle iniziative in programma per il decennale. Ha preso parte, infatti alla serie tv, diretta da Marco Risi, “L’Aquila Grandi Speranze”, girata proprio in città, che sarà presentata martedì 2 aprile e che andrà in onda in prima serata su Rai 1 dal 16 aprile.

Fotografi della mostra, che sarà inaugurata il 5 aprile, alle ore 18, in Corso Vittorio Emanuele, sono Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni.

Foto Romagna NOI