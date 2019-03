Commercio e centro storico, Francesco De Santis: “Pronta proposta della Lega”

La Lega al lavoro per il documento su commercio e centro storico da presentare in Consiglio comunale, Francesco De Santis: «Proposta politica e amministrativa condivisa con i commercianti».

«La Lega – scrive in una nota il vice capogruppo Francesco De Santis – sta lavorando alla presentazione della sua proposta in Consiglio Comunale per affrontare i problemi dei commercianti in centro storico: viabilità, parcheggi, decoro, agevolazioni, disagi. Stiamo costruendo una proposta politica ed amministrativa condivisa con i commercianti che hanno già avuto modo di confrontarsi con l’On. Luigi D’Eramo e se ci sono forze consiliari che vogliono dare il proprio contributo in Consiglio siamo pronti a discuterne per presentare un’azione il più incisiva e condivisa possibile in Consiglio Comunale. L’Aquila lavora, vive e cresce solo se le frazioni, la periferia ed il centro storico si sviluppano alla stessa velocità: per questo la Lega continuerà ad affrontare i problemi del territorio nella loro interezza. Salvaguardare e promuovere il lavoro dei commercianti in centro storico, in questo particolare momento storico, deve essere una priorità per l’Amministrazione di centrodestra».