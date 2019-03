L’Assessore al commercio Alessandro Piccinini si è dimesso, pronta la nuova Giunta

L’Aquila – Si è dimesso l’Assessore al Commercio Alessandro Piccinini: “Una scelta difficile, ma ora inizia l’avventura più straordinaria: essere padre di Rachele”

Si è dimesso questa mattina l’Assessore Alessandro Piccinini, che deteneva le deleghe al Commercio, alle attività produttive e sportello unico per le attività produttive, alle fiere, allo sport, alla gestione degli impianti sportivi ed al contenzioso e avvocatura. Alla conferenza stampa erano presenti il Vice Sindaco dell’Aquila Raffaele Daniele ed il collega di Giunta Carla Mannetti, anch’essa Assessore espressione di Fratelli d’Italia, proprio come Piccinini.

« Oggi arriva uno dei momenti più difficili della mia vita, una delle scelte politicamente più importante. È un gesto di responsabilità: negli anni ho imparato ad affrontare la politica ed il lavoro cercando di conciliare insieme questi due impegni, ma ora per me inizia una delle avventure più straordinarie che possa essere concesso ad un uomo con la nascita di mia figlia rachele- ha esordito Piccinini -Il Sindaco Pierluigi Biondi ha fatto un appello importante a chi ricopre ruoli di “prima linea” in Amministrazione, ed ho voluto farlo mio: oggi rassegno le dimissioni da Assessore al Comune dell’Aquila. Sono orgoglioso di aver servito la città in questi due anni, mi sono guadagnato tutto sul campo e sono fiero del lavoro svolto al servizio dell’Aquila. È una scelta assolutamente condivisa con Pierluigi, che come saprete bene è un fratello per me».

Alessandro Piccinini, non mi chiuderò in una torre d’avorio: sono a servizio del partito

«Vorrei ringraziare tutti i collaboratori, i colleghi e Fratelli d’Italia, che con la presenza qui dell’Assessore Carla Mannetti rappresenta la sua vicinanza. Dico ai vertici del partito che sono a servizio della comunità»

E poi, a precisa domanda di un cronista, precisa:

«Gli attacchi politici (di De Matteis e del Gruppo Consiliare di FdI) – precisa l’ormai ex Assessore – non c’entrano nulla con la mia scelta, il “fuoco amico” era stato già spento dalla Segreteria del partito che aveva ribadito il nostro ruolo ed il ruolo di questi Consiglieri».

Vice Sindaco Daniele, “grazie al grande lavoro di Piccinini”

«La mia presenza qui – è intervenuto Raffaele Daniele – visto che in politica la forma è sostanza, è dovuta alla volontà dell’Amministrazione di confermare che la scelta di Alessandro è una scelta personale. Ci tenevo a ringraziare particolarmente l’Assessore Piccinini, che non ha fatto mancare mai un lavoro qualitativamente altissimo: penso ad esempio al Disciplinare sul commercio, al Regolamento degli impianti sportivi comunali, all’Arrivo della tappa del Giro d’Italia sul Gran Sasso (l’anno scorso) e all’arrivo della tappa in centro città per il decennale. Penso ancora al mercato europeo, a Made in L’Aquila, allo Street Food con Confartigianato, l’organizzazione della fiera dell’Epifania 2019, al Gran Sasso Bike Day, ai campionati nazionali universitaria e al project financing privato per la ristrutturazione della piscina comunale».

