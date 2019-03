L’Aquila, temperature in netto calo e torna la neve sulle montagne

L’Aquila – Colpo di coda dell’inverno e temperature giù anche di 10 gradi.

Già dalla serata di ieri sera le temperature sono calate sensibilmente su L’Aquila e dintorni, e le nuvole scure promettono temporali.

Il fronte freddo sta attraversando in queste ore Marche e Abruzzo determinando precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco sui settori abruzzesi. Precipitazioni in rapido esaurimento nel corso della mattinata sulle Marche, residui fino a sera sull’Abruzzo, con successive ampie schiarite da Nord verso Sud.

Temperature in brusco calo, anche di 8-10°C, con ritorno della neve in Appennino fin verso i 600-1000m. Venti in rinforzo di Grecale, anche moderati tra coste e Appennino. Mari tendenti a mossi o molto mossi.

Mercoledì: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico su litorali, subappenninche e sull’Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. Deboli nevicate dalla sera. Temperature minime in calo, con estremi di 7°C; massime stabili, con punte di 9°C. Venti moderati settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 1200 metri. Mare molto mosso.

