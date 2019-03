Gli artisti Antonio Zenadocchio e Mimmo Emanuele insieme in un annuario internazionale d’arte.

Antonio Zenadocchio e Mimmo Emanuele sono presenti nel primo annuario internazionale d’arte contemporanea ARTISTI ’19 nato dalla collaborazione tra la casa editrice EA Effetto Arte di Palermo, specializzata nel campo artistico, e Mondadori Store che lo distribuirà in tutte le librerie.

La pubblicazione avviene sotto l’egida della rivista ART NOW.

L’opera è curata dagli storici e critici d’arte Vittorio Sgarbi, Philippe Daverio, Luca Beatrice, Paolo Levi, Angelo Crespi, Sandro Serradifalco, Edoardo Sylos Labini e si pone come una delle principali rassegne delle tendenze dell’arte contemporanea italiana.

Agli artisti aquilani sono dedicate due pagine ciascuno con note biografiche e foto delle opere a colori.

Il volume verrà presentato alla stampa il 28 marzo 2019 a Milano nell’Auditorium WATT35. In contemporanea, e a corredo della presentazione, verranno esposte opere di alcuni degli artisti presenti nell’annuario, tra cui Zenadocchio ed Emanuele.

Antonio Zenadoccho e Mimmo Emanuele parteciperanno anche alla Terza Bienal de Arte Barcelona che si terrà dal 5 al 7 aprile 2019 presso il Museo Europeo Arte Moderna di Barcellona. Ospite d’onore sarà Josè Manuel Infiesta, architetto, scrittore, critico d’arte, presidente della “Fundaciò del les arts i els artistes” e uno dei maggiori collezionisti d’arte spagnoli.

La selezione dei lavori dei due artisti è conseguente anche all’orientamento artistico di Infiesta e al suo “Manifesto a favore di un nuovo concetto dell’arte contemporanea”, fortemente critico nei riguardi di un certo contemporaneismo inconcludente, ermetico e distante dallo spettatore.

Parteciperanno anche alla Prima Biennale Internazionale d’arte del Lazio dal 2 al 19 maggio 2019, presso il museo MACS di Greccio (RI) a cura del maestro Guido Carlucci e della critica d’arte Marta Lock.

Inoltre parteciperanno alla collettiva internazionale itinerante FIORI RECISI di Mario Castellese che ha per oggetto le violenze perpetrate sui bambini. Questa mostra si terrà nel 2019 dal 11 al 26 maggio a San Zenone degli Ezzelini (TV) e dal 6 al 4 luglio a Castelbuono (PA) e nel 2020 in una capitale europea. Questi eventi sono collegati a performance teatrali e testimonianze importanti tra cui quella dell’ing. John Mpaliza che è andato a piedi da Reggio Emilia a Helsinki per denunciare l’utilizzo dei bambini nell’estrazione del colton in Congo, nonché del cinereporter Sebastiano Nino Fezza che ha realizzato oltre 100 reportage in zone di crisi del mondo.