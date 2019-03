Univaq, apre la mensa presso la sede di Economia

Buone notizie dalla sede di Economia dell’Università dell’Aquila in località Acquasanta: apre la mensa.

Dopo le proteste degli studenti per i pochi spazi e la mancata attivazione del servizio mensa presso la facoltà di Economia, in località Acquasanta, finalmente la buona notizia: oggi apre la mensa.

Nei mesi scorsi, i rappresentanti del gruppo studentesco “Senza fili”, Davide Napoletano, Silvio Santarelli e Andrea Barone, avevano rimarcato i disagi relativi agli spazi troppo esigui per la mancata apertura di uno dei tre edifici, che avrebbe dovuto ospitare le aule studio e la mensa. Una situazione difficile per gli studenti di Economia, che non avevano un luogo dove poter studiare e per i quali la mensa “che dovrebbe essere un diritto essenziale dell’università, non è invece assicurata, e ciò non permette agli studenti titolari di borsa di studio di usufruire della gratuità del pasto e a quelli aventi una fascia di reddito media di poter accedere a un pasto completo a tariffa ridotta” avevano lamentato i rappresentanti degli studenti.

A distanza di qualche mese dalla protesta, almeno per quanto riguarda la mensa la situazione si è quindi risolta.