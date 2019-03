Torrente Raiale, iniziati gli interventi di ripulitura

Sono iniziati nella giornata di ieri, domenica 24 marzo, gli interventi di ripulitura del torrente Raiale.

I volontari dell’associazione “Quiji deju Vasto” (dal nome dell’omonima località montata del Gran Sasso) hanno raccolto e portato via – per essere smaltiti in base alle prescrizioni di legge – i rifiuti dall’area del torrente in questione.

«Si tratta di un progetto che la stessa associazione ha proposto, con il sostegno del sottoscritto per conto del Comune dell’Aquila, in forza delle deleghe per la montagna attribuitemi dal Sindaco. Progetto poi approvato dall’ente Parco nazionale del Gran Sasso.» ha dichiarato Daniele D’Angelo, Capogruppo Benvenuto Presente al Consiglio comunale dell’Aquila.

«L’iniziativa mira a restituire dignità alla montagna e ai suoi abitanti, nonché a fornire un’adeguata immagine ai turisti della suggestiva area attraversata dal Raiale.»

«L’associazione, con il presidente Marco Moretti, sta dunque procedendo finalmente alla ripulitura del Raiale dai rifiuti lasciati da persone sconsiderate e prive di ogni rispetto; tale operazione viene eseguito senza spese da parte del Comune.» prosegue D’Angelo, che conclude:

«Ringrazio la collaborazione dell’Asm per essersi messa a disposizione con i mezzi adeguati.»