Rugby, Giornata da dimenticare per l’Unione Rugby L’Aquila: lotta ma non la spunta

Giornata decisamente da dimenticare per l’Unione Rugby L’Aquila in trasferta a Pesaro, sconfitta anche la cadetta e l’Under 18

L’Unione Rugby L’Aquila non riesce a ripetere il successo dell’andata e viene sconfitta al Toti Patrignani dal Paspa Pesaro per 39 a 15. La trasferta nelle Marche non si rivela utile per la corsa salvezza visto che gli aquilani non riescono a guadagnare neanche un punto di bonus anche se mantengono il terzultimo posto a 3 lunghezze da I Medicei.

I ragazzi di D’Antonio e Milani hanno approcciato bene la partita andando in meta con Ciaglia al 5’ e portandosi sul 7 a 0 con la trasformazione di Anderson, continuando poi a lottare fino al 12 a 10 rispondendo alle due mete dei locali con un calcio piazzato sempre di Anderson al 24’. Dopo questa fase però il Pesaro inizia a prendere il largo con due calci piazzati di Joubert e tre mete portando il parziale sul 39 a 10.

Nel finale arriva la meta di Santavenere che purtroppo è utile soltanto a ridurre il passivo. Il prossimo turno di domenica 31 Marzo vedrà impegnati gli aquilani al Fattori contro il Rugby Perugia per un altro importante incontro per la salvezza. In giornata sono arrivate altre due sconfitte per l’Unione con la squadra cadetta che in serie C ha perso a Colleferro per 14 a 10 e con la formazione Under 18 sconfitta 41 a 5 dal Legio Invicta a Roma.

TABELLINO:

Pesaro, stadio Toti Patrignani- Domenica 24 MARZO 2019

Seire A, XV giornata

Paspa Pesaro vs Unione Rugby L’Aquila 39-15 (22-10)

Marcatori: pt 5’ m Ciaglia Tr Anderson (0-7), 11’ m Mokom tr Joubert (7-7), 15’ m Melegari (12-7),

24’ cp Anderson (12-10), 35’ cp Joubert (15-10), 40’ m. Sangiorgi tr Joubert (22-10) st 1’ cp Joubert

(25-10), 4’ m. Nardini tr Joubert (32-10), 19’ m Martinelli tr Joubert (39-10), 38’ m Santavenere

(39-15).

Paspa Pesaro: Melegari, Nardini, Mokom (10’ st Martinelli), Erbolini, Salvi, Joubert, Fulvi Ugolini

(27’ st Panzieri), Antonelli, Del Bianco (30’ st Venturini), Villarosa (20’ st Jaouhari), Campagnolo,

Koolofai (20’ st Sanchioni), Tripodo, Sangiorgi (30 ‘st Leva), Maccan (15’ st Solari). A disp.: Galdelli.

All.: Mazzucato

L’Aquila: Du Toit, Di Santo, Pupi (13’st Pompeo), Giampieri, Ciaglia, Andreson, Petrolati (20′ stValdrappa), Niro, Santavenere (39’st DI Febo R.), Suarez (6’st Pattuglia), Cortesi L. (23′ Daniele),Fiore, Fiorentini (6’st Di Febo A.), Ferrara (30’ pt Iezzi), Alloggia (1’st Sebastiani). All.: D’Antonio – Milani

Arbitro: Meschini (Milano)

AA1: Iavarone (Perugia) AA2: Ruta (Perugia)

Cartellini: giallo 40’Ciaglia (Unione Rugby L’Aquila)

Calciatori: Joubert tr 4/5 cp 2/2 (Pesaro); Anderson tr 1/2 cp 1/1 (Unione Rugby L’Aquila)

Note: giornata soleggiata, campo molto duro, circa 700 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Paspa Pesaro 5, Unione Rugby L’Aquila 0

Man of the Match: Tripodo (Pesaro)