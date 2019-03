Rugby, Domenica nera per le squadre abruzzesi: tutti i risultati della palla ovale

Abruzzo – Domenica da dimenticare per il rugby abruzzese, K.O. per le squadre di serie A e B

Domenica nera per le abruzzesi del rugby. Perdono tutte le squadre che militano nei campionati di A e B. Ko per l’Unione L’Aquila a Pesaro e per le Belve Neroverdi a Roma. Perdono in Serie B anche il Paganica sul campo della Capitolina e l’Avezzano in casa con il Rugby Roma.

L’unica non sconfitta nei campionati nazionali è la Polisportiva Abruzzo, che strappa un pareggio a Bologna nella poule promozione di C. Sconfitte nel girone G sia l’Unione L’Aquila che il Pescara. Il girone promozione della Serie C2 vede la vittoria dell’Amatori Teramo e la sconfitta del Tortoreto. La giornata negativa per le abruzzesi è confermata anche da due sconfitte nell’U18 élite, incamerate da Unione L’Aquila e Avezzano.

Rugby Abruzzese, Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | XIV giornata | 24 marzo, ore 14:30

Pesaro Rugby – UR L’Aquila 39 – 15

Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 | XIII giornata | 24 marzo, ore 15:30

UR Capitolina – Belve Neroverdi 32 – 5

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | XVI giornata | 24 marzo, ore 14:30

UR Capitolina – Polisportiva Paganica 29 – 21

Avezzano Rugby – Rugby Roma 10 – 15

Campionato nazionale di Serie C | fase promozione, gir. 5 |V giornata | 24 marzo, ore 14:30

Rugby Bologna – Polisportiva Abruzzo 33 – 33

Campionato nazionale di Serie C, girone G | XVI giornata | 24 marzo, ore 14:30

Colleferro Rugby – Unione L’Aquila 14 – 0

Pescara Rugby – Curiana Rugby 19 – 23

Campionato regionale di Serie C | fase promozione | IV giornata | 24 marzo, ore 14:30

Amatori Teramo – Rugby Pesaro 31 – 24

Rugby Tortoreto – Città di Castello 22 – 47

Campionato regionale di Serie C | coppa interregionale | IV giornata | 24 marzo, ore 14:30

Spoleto Rugby – R. Sulmona 1967 non comunicato all’ufficio stampa di FIR Abruzzo

Campionato élite U18 |XVII giornata |24 marzo, ore 12

SS Lazio Rugby – Avezzano Rugby 60 – 14

Legio Invicta – Unione L’Aquila 41 – 5

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Lazio) | II Fase | II giornata | 24 marzo, ore 12

Polisportiva Paganica – Curiana Rugby 15 – 22

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Marche) | II Fase | IV giornata | 24 marzo, ore 12:30

Rugby Sambuceto – Rugby Club Tortoreto 68 – 5

Polisportiva Abruzzo – Amatori Rugby Ascoli 17 – 77