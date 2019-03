L’Aquila – Martedì tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con fenomeni sparsi, nevosi fin verso i 700-900 metri di quota; instabilità diffusa anche in serata con deboli piogge sparse e neve oltre 900 metri. Temperature comprese tra +1°C e +7°C.

In Abruzzo condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio e neve fino a 700-900 metri sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; fenomeni attesi anche nelle ore serali, quota neve oltre 900-1000 metri.

In Italia nubi sparse al mattino al Nord, con addensamenti anche compatti sui settori centro orientali dove non si escludono locali precipitazioni sull’Alto Adige e sull’Emilia Romagna, con neve fino a 400-700 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi dal pomeriggio con tempo stabile. Tempo instabile sulle regioni centrali con piogge e acquazzoni specie nelle ore diurne e neve sugli Appennini fino a 700-900 metri. Fenomeni in esaurimento in serata salvo qualche precipitazione ancora tra Lazio e Abruzzo con nevicate fino a 900-1000 metri. Piogge sparse al mattino al Sud Italia, con fenomeni specie su Sardegna, Molise e Gargano. Peggiora dal pomeriggio anche sulle altre regioni con precipitazioni localmente intense e neve fino a 1000-1300 metri sulle zone interne.

Temperature stabili o in diminuzione su tutta Italia sia nei valori minimi che in quelli massimi.

