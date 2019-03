L’Aquila, Lega: dalla Regione 400mila euro per il rifacimento del manto stradale

L’Aquila – In arrivo dalla regione 400mila euro per rifacimento del manto stradale.

Grazie all’intervento del vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente arriveranno al Comune dell’Aquila 400mila da destinare al rifacimento del manto stradale, in occasione del Giro d’Italia.

Con la votazione odierna in giunta, la Regione Abruzzo ha confermato l’impegno preso con il Comune dell’Aquila al quale destinerà tale somma per il rifacimento del manto stradale.

Anche L’Aquila, così, avrà a disposizione i fondi necessari per affrontare queste spese in occasione del Giro D’Italia, che farà tappa nel Capoluogo il 17 maggio 2019.

Decisivo l’interessamento del vice presidente Imprudente, che si era impegnato in prima linea per riuscire ad ottenere i fondi necessari per aiutare l’amministrazione ad affrontare le ingenti spese per il rifacimento del manto stradale sui tratti dove è previsto l’attraversamento del Giro d’Italia.