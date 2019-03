L’Aquila, ennesimo furto d’auto nella notte.



Nella notte tra giovedi 21 e venerdi 22 marzo, in Via Edoardo Scarfoglio, si è verificato l’ennesimo furto d’auto in città.

Oggetto del furto stavolta è stato un veicolo Vw Tiguan, sottratto, come negli altri casi, nelle ore notturne.

Questo è solo l’ultimo episodio di una serie di furti verificatisi a L’Aquila.

La settimana precedente infatti, in Via Giovanni Di Vincenzo e nello stesso arco temporale – la notte tra giovedì e venerdì -, era stata rubata la vettura C3 il cui antifurto satellitare aveva registrato il percorso dal capoluogo abruzzese fino alla Puglia.

A fine gennaio inoltre, erano state rubate le auto di due vigili del fuoco in servizio durante il turno notturno che, a turno finito, non avevano trovato più le vetture parcheggiate in via Lanciano.

Per quanto riguarda il veicolo Vw Tiguan, nella mattinata di venerdì è stato denunciato il furto presso la questura di L’Aquila.